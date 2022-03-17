MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı: Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı Merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi sınav belgelerinin açılıp, açılmadığını birçok öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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