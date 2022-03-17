Özgün MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
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MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı: Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi sınav belgelerinin açılıp, açılmadığını birçok öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Üniversitesi Sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Sınav'a giriş belgeleri erişime açıldı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği Milli Savuma Üniversitesi Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte bütün detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

Milli Savunma Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

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