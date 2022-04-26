Mir ödeme sistemi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Nebati, Rusya- Ukrayna krizi sonrasında, Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurduğunu ve karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlar ile yurt dışında harcama yapamadığının hatırlatılması üzerine, "Rusya’nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15’lerdeydi, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak" dedi.

Bakan Nebati, "Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayından doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayıs’ta İstanbul’da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

MİR ÖDEME SİSTEMİ TÜRKİYEDE KULLANILIYOR MU?

Rusya Merkez Bankası, Mir kartıyla nakit para işlemi yapılabilecek ülkeler arasında Türkiye'yi de göstermişti.

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017'de kuruldu. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemleriine benziyor. Yerel pazarda kullanılmak için altyapı sorunu bulunmayan Mir, uluslararası pazarda ise küresel bir alternatif oluşturmanın çok uzağında.

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Mir ödeme sisteminin kullanılabileceği ülkeler ise Türkiye, Vietnam, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya.

MİR KARTI NEDİR?

MIR, ABD izleme Visa, MasterCard ve PayPal Ödeme Sistemlerine Rus alternatiftir. ABD bölüm bölümü ile 2014 yılından itibaren 69, fazla MİR bölümü Rus bankaları tarafından yayınlanmıştır. Türkiye İş Bankası, MIR markalı kartlar tüm Bankamatiklerinde ve üye iş yerlerinde kabul eden Türkiye'deki ilk banka oldu. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank’t Mir kartını kullanan bankalardan.