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MOL Fehervar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Hajduk Split’e 2-0 mağlup olan bordo-mavililer ikinci hazırlık maçını kazanarak moral depolamak istiyor. Trabzonspor Slovenya’da üçüncü hazırlık maçında Celje ile karşılaşarak Slovenya kampını tamamlamış olacak. Peki MOL Fehervar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

11:33 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MOL Fehervar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MOL Fehervar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Maç yayın bilgisi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MOL FEHERVAR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MOL Fehervar - Trabzonspor maçı bugün saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR 3. HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor 16 Temmuz Pazar günü Celje ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 12.30'da başlayacak.



#Trabzonspor
#Slovenya
#MOL Fehervar
#Kranj
2 saat önce
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