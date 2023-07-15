MOL Fehervar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Maç yayın bilgisi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
MOL FEHERVAR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MOL FEHERVAR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MOL Fehervar - Trabzonspor maçı bugün saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR 3. HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
TRABZONSPOR 3. HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor 16 Temmuz Pazar günü Celje ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 12.30'da başlayacak.
#Trabzonspor
#Slovenya
#MOL Fehervar
#Kranj
2 saat önce