MSB işaret etmişti: Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi ne anlama geliyor?

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan saldırı sonrası terörün kökünü kurutmak için harekete geçen TSK, 20 Kasım Pazar gününün ilk saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekata 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' adı verilirken, MSB tarafından yapılan açıklamada 'Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi'ne dikkat çekildi.

51'İNCİ MADDE VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI'NIN 51. MADDESİNDE NE YAZIYOR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırıda bulunulması halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ise şöyle:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi. Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı.

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