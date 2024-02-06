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MSÜ geç başvuruları başlıyor! 2024 MSÜ adayları geç başvuruları nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için normal başvuru süresi 30 Ocak itibariyle sona erdi. Bu süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar geç başvuruların hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM 2024 MSÜ geç başvuru günü ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

15:28 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
MSÜ
MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) geç başvuru tarihi yaklaşıyor. MSÜ adayları geç başvuru tarihini kaçırmak istemiyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ bilgileri.

MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ne zaman?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 7 Şubat 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek.

MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı ödendiği için 442,5 TL oluyor.

MSÜ 2024 sınavı ne zaman?

Sınav, 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.



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#ösym
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