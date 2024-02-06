Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) geç başvuru tarihi yaklaşıyor. MSÜ adayları geç başvuru tarihini kaçırmak istemiyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ bilgileri.

MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ne zaman?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 7 Şubat 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek.

MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı ödendiği için 442,5 TL oluyor.

MSÜ 2024 sınavı ne zaman?

Sınav, 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.







