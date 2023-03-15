MSÜ sınav giriş belgesi
ÖSYM takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri gündeme geldi.
MSÜ SINAV BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle ertelenen sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre MSÜ 2023 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınav yerlerinin ve belgesinin de mart ayının son haftalarına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. 2022 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınava giriş yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı.
MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak. 2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.