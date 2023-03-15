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2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ sınavında geri sayım başladı. Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan sınav ilişkin merak edilenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki MSÜ ne zaman, hangi tarihte? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

15:09 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MSÜ sınav giriş belgesi

MSÜ sınav giriş belgesi

ÖSYM takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri gündeme geldi.

MSÜ SINAV BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle ertelenen sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre MSÜ 2023 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınav yerlerinin ve belgesinin de mart ayının son haftalarına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. 2022 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınava giriş yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı.

MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak. 2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.



#msü
#milli savunma üniversitesi
#msü sınav giriş yerleri
37 dakika önce
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2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
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