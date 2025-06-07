MSÜ SONUÇ TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay MYO tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM sonuç ekranında hareketlilik bekliyor. Binlerce kişinin eğitim hedefini şekillendirecek MSÜ yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 18 Nisan itibarıyla değerlendirmeye alındı. Ancak Millî Savunma Bakanlığı, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz resmi bir duyuru yapmadı.

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim izleneceği öngörülüyor. Buna göre, MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI PERTEM ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarına ilişkin yerleştirme sonuçları adaylara basılı evrak ya da e-posta yoluyla bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında, adayların davet edileceği ikinci seçim aşamasına dair bilgiler ve randevu tarihleri yer alacaktır.

Sonuçların açıklanmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2024 yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında gerçekleştirilecek seçim aşamaları takvimi kamuoyuna sunulacaktır.

Hava Harp Okulu, diğer harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için uygulanacak seçim aşamaları farklı tarihlerde düzenlenecek olup, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Pazar günleri sınav yapılması beklenmemektedir.

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;