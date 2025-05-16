MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim alarak subay ya da astsubay olma hayali kuran adaylar, tercih sürecini geride bıraktı. 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında tamamlanan tercihlerin ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce genç, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve sonuçlara nasıl erişileceğini merakla bekliyor.
Milli Savunma Üniversitesi’nde subay ve astsubay olma hedefiyle sınava giren adaylar, tercih dönemini tamamladı. 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında yapılan tercihler sonrasında şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağını merak ediyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Mayıs itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.