MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi’nde subay ve astsubay olma hedefiyle sınava giren adaylar, tercih dönemini tamamladı. 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında yapılan tercihler sonrasında şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve sorgulama ekranının ne zaman aktif olacağını merak ediyor.