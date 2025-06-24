MSÜ tercih sonucu PERTEM: 2025 MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2025 MSÜ tercihlerinde geri sayım başladı! On binlerce adayın katıldığı Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat'ta tamamlandı. 18 Nisan'da sona eren tercih sürecinin ardından gözler şimdi kritik açıklamada: Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçların ardından gözlerini bu kez mülakat takvimine çevirecek. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü MSÜ yerleştirme sürecinde sıradaki adım ne zaman? İşte, 2025 MSÜ tercih sonucu ve mülakat süreciyle ilgili son gelişmeler...

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 18 Nisan’da sona ermişti. MSB'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yılların açıklanma tarihlerine bakıldığında tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci yarısında ya da Haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarını MSB'nin resmi personel temin internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlara katılacak. Ancak Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılına ait seçim aşaması (mülakat) takvimini henüz açıklamadı.