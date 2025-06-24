Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MSÜ tercih sonucu PERTEM: 2025 MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

MSÜ tercih sonucu PERTEM: 2025 MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

11:0724/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
MSÜ tercih sonuç ekranı açıldı mı?
MSÜ tercih sonuç ekranı açıldı mı?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sürecinde kritik aşamalardan biri olan tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 23 Şubat'ta gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar 18 Nisan'a kadar tercih işlemlerini tamamladı. Gözler şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda. Sonuçların ardından başarılı adaylar, ikinci aşama olan fiziki yeterlilik ve mülakat sürecine katılacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat süreci hangi tarihte başlayacak?

2025 MSÜ tercihlerinde geri sayım başladı! On binlerce adayın katıldığı Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat'ta tamamlandı. 18 Nisan'da sona eren tercih sürecinin ardından gözler şimdi kritik açıklamada: Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçların ardından gözlerini bu kez mülakat takvimine çevirecek. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü MSÜ yerleştirme sürecinde sıradaki adım ne zaman? İşte, 2025 MSÜ tercih sonucu ve mülakat süreciyle ilgili son gelişmeler...

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 18 Nisan’da sona ermişti. MSB'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş yılların açıklanma tarihlerine bakıldığında tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci yarısında ya da Haziran ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarını MSB'nin resmi personel temin internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının ardından adaylar, ikinci aşama olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlara katılacak. Ancak Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılına ait seçim aşaması (mülakat) takvimini henüz açıklamadı.

Geçtiğimiz yıl Askerî Öğrenci Temini kapsamında yapılan mülakatlar 26 Haziran – 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da MSÜ mülakatlarının Haziran ayının son haftası veya Temmuz ayı başında başlaması öngörülüyor.

#msü
#msü sonuç
#Msü Sonuç Ekranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçisi zam son dakika: 4-D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi açıklamalar