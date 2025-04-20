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MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı

MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı

23:5420/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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MSÜ tercih işlemlerinde bugün son gün
MSÜ tercih işlemlerinde bugün son gün

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 2025 MSÜ tercih işlemlerinin 21 Nisan saat 21.59'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bugün sona erecek MSÜ tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirlenen tarih ve saat içerisinde yapılabilecek.

Askeri öğrenciler için MSÜ tercih işlemleri sona eriyor. 21 Nisan gece yarısına kadar tamamlanması gereken tercihlerin ardından sonuçlar için bekleyiş başlayacak. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar.


MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN 21 NİSAN


Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.


MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih kılavuzları yayımlandığında adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 24 Mart- 21 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

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MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı