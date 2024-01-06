Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 Ocak zam oranı % 58 olarak açıklandı. Motor silindir hacmi ve aracın model yılına göre belirlenen MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde alınıyor. Peki, MTV 2024 ödemesi ilk taksidi ne zaman ödenecek?

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek. En düşük MTV fiyatı ise 100-250 cm3 motor silindir hacmine sahip 7-11 yaş aralığındaki motorsikletlerde oldu. İşte 2024 MTV ödeme rakamları...