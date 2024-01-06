Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 Ocak zam oranı % 58 olarak açıklandı. Motor silindir hacmi ve aracın model yılına göre belirlenen MTV ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde alınıyor. Peki, MTV 2024 ödemesi ilk taksidi ne zaman ödenecek?
MVT 1. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 ilk taksit ödemesi için son gün 31 Ocak olarak belirlendi. Bu tarihler içerisinde Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesini çalıştığınız bankaların cep şubeleri üzerinden veya gib.gov.tr üzerinden giriş yaparak ödeyebilirsiniz.
MTV KAÇ TAKSİT OLARAK ÖDENECEK?
MTV ödemeleri için bankaların büyük bölümü faizsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.
EN DÜŞÜK MTV 345 TL OLDU
2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek. En düşük MTV fiyatı ise 100-250 cm3 motor silindir hacmine sahip 7-11 yaş aralığındaki motorsikletlerde oldu. İşte 2024 MTV ödeme rakamları...
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK 2024?
0-1300 motor / Matrahı 114 bin 000 liraya kadar
1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 1.309 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 987,2 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 347 TL
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası
1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 1.437 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.088,6 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 383,5 TL
Matrahı 199.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 1.574 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.188,6 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 413,5 TL
Matrahı 114.000 liraya kadar / 1301-1600 motor
1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 2.545 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.798,6 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 690 TL
Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası / 1301-1600 cc
1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 2.802 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.972 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 754 TL
Matrahı 199.700 lira ve üstü / 1301-1600 cc
1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 3.055 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 2.153 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 824 TL
Matrahı 285.800'ü aşmayanlar / 1601-1800 cc
1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı. 7-11 yaş 5.228 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 3.189 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 1.236 TL
Matrahı 285.800'ü aşanlar
1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 5.706 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 3.484 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 1.348 TL
Matrahı 285.800 lira / 1801-2000 cc
1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı.
Matrahı 285.800 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı.
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
Matrahı 356.900 lira / 2001 - 2500 cc
1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye
Matrahı 356.900 lira ve üstü
1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı.
Matrahı 714.300 lira / 2501 - 3000 cc
1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı.
Matrahı 714.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı.
Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan / 4001 cc ve yukarısı
1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı.
Matrahı 1.357.700 lirayı aşan
1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı. 4-6 yaş – 110.177 TL'ye çıktı.
7-11 yaş 65.252 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 29.326 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 11.374 TL