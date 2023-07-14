|
Özgün

Seyyid Muhammed Fettah Elhüseyni (Erol) kimdir?

Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menzil Köyü’nde toprağa verildi. Gavsı Sani’nin vefatının ardından Seyyid Abdulbaki’nin çocukları ve yerine geçecek halifeleri merak konusu. Oğlu ve aynı zamanda irşad görevi verilen isimlerden biri de Muhammed Fettah Elhüseyni’dir. Peki Muhammed Fettah Elhüseyni kimdir?

12:08 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Menzil Şeyhi Muhammed Fettah Elhüseyni

Menzil Şeyhi Muhammed Fettah Elhüseyni

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi. Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından Menzil’de bulunan Markad-ı Şerifte defnedildi.

Seyyid Muhammed Fettah el Hüseyni kimdir?

Muhammed Fettah El Hüseyni Menzil Şeyhi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni’nin torunu, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni’nin yeğeni, Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni’nin çocuğu olarak tanınıyor.

Seyyid Muhammed Fettah el Hüseyni hazretleri Nakşibendi Tarikatının Menzil şubesi Şeyhi Seyyid Abdulbaki (Gavsı Sani) El Hüseyni hazretlerinin halifelerinden biridir. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin (k.s) 5 oğlu ve 2 kızı vardır. Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin vefatından sonra Muhammed Saki, Muhammed Mübarek Elhüseyni gibi Menzil’de irşad görevini yürütmekte.

#Muhammed Fettah
#seyyid fettah
#menzil şeyhi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İskorpit balığı nedir, nasıl tüketilir?