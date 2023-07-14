Nakşibendi Tarikat’nın Halidiye kolu Menzil cemaati şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, tedavi gördüğü İstanbul Emsey hastanesinde Hakka yürüdü. Dünyanın dört bir tarafından yüzbinlerce seveninin katıldığı cenaze töreni sonrası irşad yeri olan Menzil’deki Markat-ı Şerif’te son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Saki El Hüseyni, Menzil Şeyhi Abdülbaki Hocaefendi’nin oğlu aynı zamanda halifesidir. Peki yeni Menzil Şeyhi kim oldu? Gavsı Sani'den sonra Menzil Şeyhi Muhammed Saki mi olacak?