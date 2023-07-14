Menzil Şeyhi Muhammed Fettah Elhüseyni
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.
Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi. Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından Menzil’de bulunan Markad-ı Şerifte defnedildi.
Seyyid Muhammed Fettah el Hüseyni kimdir?
Muhammed Fettah El Hüseyni Menzil Şeyhi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni’nin torunu, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni’nin yeğeni, Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni’nin çocuğu olarak tanınıyor.
Seyyid Muhammed Fettah el Hüseyni hazretleri Nakşibendi Tarikatının Menzil şubesi Şeyhi Seyyid Abdulbaki (Gavsı Sani) El Hüseyni hazretlerinin halifelerinden biridir. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin (k.s) 5 oğlu ve 2 kızı vardır. Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin vefatından sonra Muhammed Saki, Muhammed Mübarek Elhüseyni gibi Menzil’de irşad görevini yürütmekte.