Menzil Cemaati, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi olarak bilinen ve merkezi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunmaktadır. Cemaatin kurucusu ve ilk şeyhi olan Seyyid Abdulhakim El Hüseyni, 1972 yılında Hak’ka yürümüştür. Gavsı Bilvanisi olarak da bilinen Seyyid Abdulhakim El Hüseyni’nin yerine oğlu aynı zamanda talebesi olan Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni cemaatin ikinci şeyhi oldu. 1993 yılında ise Seyda olarak bilinen Muhammed Raşit Elhüseyni en çok sevdiği Ragbine kavuşmasıyla birlikte yeni menzil şeyhi Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni’nin kardeşi olan Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki El Hüseyni olmuştur.