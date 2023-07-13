Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni
Menzil Cemaati, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi olarak bilinen ve merkezi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunmaktadır. Cemaatin kurucusu ve ilk şeyhi olan Seyyid Abdulhakim El Hüseyni, 1972 yılında Hak’ka yürümüştür. Gavsı Bilvanisi olarak da bilinen Seyyid Abdulhakim El Hüseyni’nin yerine oğlu aynı zamanda talebesi olan Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni cemaatin ikinci şeyhi oldu. 1993 yılında ise Seyda olarak bilinen Muhammed Raşit Elhüseyni en çok sevdiği Ragbine kavuşmasıyla birlikte yeni menzil şeyhi Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni’nin kardeşi olan Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki El Hüseyni olmuştur.
Seyyid Abdülbaki El Hüseyni, 12 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı binlerce seveninin katılımıyla irşad merkezi olan Menzil’de kılındı. Seyyid Abdülbaki Elhüseyni babası ve abisinin de naaşlarının bulunduğu Menzil’deki Markatta defnedildi.
Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin kaç çocuğu var?
Seyyid Abdülbaki El Hüseyni’nin yerine cemaatin yeni lideri oğlu ve halifes Seyyid Muhammed Saki olduğu söyleniyor.
Muhammed Saki El Hüseyni Menzil Şeyhi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni’nin torunu, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni’nin yeğeni, Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni’nin çocuğu olarak tanınıyor.
Seyyid Muhammed Saki el Hüseyni hazretleri Nakşibendi Tarikatının Menzil şubesi Şeyhi Seyyid Abdulbaki (Gavsı Sani) El Hüseyni hazretlerinin halifelerinden biridir. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin (k.s) 5 oğlu ve 2 kızı vardır. Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Efendinin Muhammed Saki, Seyyid Muhammed Fettah ve Mübarek Elhüseyni de irşad ile görevlidir.