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Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Gazze çağrısı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

09:28 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muhammed Salah'tan katil İsrail'in katliamına sert tepki

Muhammed Salah'tan katil İsrail'in katliamına sert tepki

ekiplerinden Liverpool’da forma giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gazze halkına destek için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Muhammed Salah Gazze için ne dedi, ne istedi?

Sosyal medya hesaplarından video paylaşan Salah, "Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı.
'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah dünya liderlerine Gazze çağrısı ne oldu?

Dünya liderlerine seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, hafta içi yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu açıklamıştı.


#Muhammed Salah
#gazze
#İngiltere Premier Ligi
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