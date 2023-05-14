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Mustafa Destici milletvekili seçildi mi? - 14 Mayıs 2023 Seçimi

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimlerden birisi de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Peki Mustafa Destici seçildi mi, milletvekili oldu mu? Mustafa Destici kimdir?

20:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mustafa Destici

Mustafa Destici

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Mustafa Destici milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Mustafa Destici 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Mustafa Destici İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçildi.

Güncel milletvekili listesi için tıklayınız:

Mustafa Destici kimdir?

İlahiyatçı, Felsefeci, Eğitimci ve Siyasetçi; Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Tarihi (Siyaset Felsefesi) alanında yüksek lisansını tamamladı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Gazi ve İnönü üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı. Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıdır.

Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Destici, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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