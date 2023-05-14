Mustafa Destici
28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Mustafa Destici milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.
Mustafa Destici 28. Dönem milletvekili seçildi mi?
28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Mustafa Destici İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçildi.
Mustafa Destici kimdir?
İlahiyatçı, Felsefeci, Eğitimci ve Siyasetçi; Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Tarihi (Siyaset Felsefesi) alanında yüksek lisansını tamamladı.
Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Gazi ve İnönü üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. Bizim Ocak, Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocaklarında görev yaptı. Büyük Birlik Partisinde MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanıdır.
Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Destici, evli ve 3 çocuk babasıdır.