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Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya’da sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Pari Premier Cup 3. mücadelesinde Neftçi Baku PFK ile karşılaşacak. İlk maçta Zenit ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler ikinci maçta Kızılyıldız’a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe son maçı galibiyetle tamamlayarak Rusya’dan ayrılmak istiyor. Peki Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgisi.

10:56 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Pari Premier Cup üçüncü maçında Neftçi Baku PFK ile karşı karşıya geliyor. Oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek. İşte detaylar.

NEFTÇİ BAKU PFK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı bugün saat 14.00’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından yayınlanacak.


#Neftçi Bakü
#Fenerbahçe
#Rusya
#Pari Premier Cup
33 dakika önce
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