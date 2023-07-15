Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Pari Premier Cup üçüncü maçında Neftçi Baku PFK ile karşı karşıya geliyor. Oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek. İşte detaylar.
NEFTÇİ BAKU PFK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
NEFTÇİ BAKU PFK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı bugün saat 14.00’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından yayınlanacak.
#Neftçi Bakü
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#Rusya
#Pari Premier Cup
33 dakika önce