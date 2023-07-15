Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızla devam ederken Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan golcü oyuncu için 7.5 milyon Euro değerinde teklif geldi. Forvet bölgesini Edin Dzeko ile güçlendiren Fenerbahçe Batshuayi’yi iyi bir rakama satma düşüncesinde. Yönetimin bu teklif karşısında nasıl bir karar alacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.