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Nevşehir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Nevşehir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Nevşehir, Meclis’e 3 milletvekili göndermektedir. Peki Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Nevşehir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Nevşehir belediyesi kimde, hangi partide? İşte Nevşehir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:27 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

na ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Nevşehir seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SÜLEYMAN ÖZGÜN YÜKSEK DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

2 EMRE ÇALIŞKAN YÜKSEK FİZYOTERAPİST

3 MUSTAFA RAUF YANAR YÜKSEK AVUKAT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FARUK SARIASLAN YÜKSEK AVUKAT

2 MEHMET DEĞİRMENCİ YÜKSEK EMEKLİ

3 EDA DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETMEN

İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RASİM ARI YÜKSEK İŞ ADAMI

2 MESUT ERDOĞAN YÜKSEK AVUKAT

3 AYŞE GÖL MIHCI YÜKSEK MUHASEBECİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FİLİZ KILIÇ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2 MUSTAFA ÇİFTCİ YÜKSEK AVUKAT

3 EMRE AKTAŞ YÜKSEK AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ABDULGANİ ALTINIŞIK ORTA ESNAF

2 ERSİN BAŞAR YÜKSEK ESNAF

3 MEHMET DERİN İLK ESNAF

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RAMAZAN KALKAN YÜKSEK MUHASEBECİ

2 RECEP TÜKEL YÜKSEK KONFEKSİYONCU

3 MEHMET ÇİMEN ORTA TORNACI

MEMLKET PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 NECATİ GÜNGÖR ORTA SERBEST

2 MUSTAFA ARSLAN ORTA SERBEST

3 GÜRKAN ÇETİNKAYA ORTA SERBEST

2023 seçimleri Nevşehir seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Nevşehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 68,1’ini alırken, Muharrem İnce Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.

Nevşehir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Nevşehir oy oranı % 71 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 26,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Nevşehir’de hangi parti ne kadar oy aldı? Nevşehir’de hangi parti kazandı?

  • AK Parti % 53.1
  • MHP % 17,9
  • CHP % 16,6
  • İYİ Parti % 9
  • HDP % 1,7

Nevşehir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Nevşehir Belediye başkan adayı Rasim Arı oyların % 51,58’iniü alırken, MHP adayı Filiz Kılıç ise oyların % 34,33’ünü aldı.

Nevşehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  • AK Parti % 47,72
  • MHP % 25,68
  • CHP % 14,42
  • İYİ Parti % 7,51
  • BBP % 2,19

Nevşehir’in ilçeleri hangileri?

Nevşehir’de seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle:

  1. Merkez,
  2. Acıgöl,
  3. Avanos,
  4. Derinkuyu,
  5. Gülşehir,
  6. Hacıbektaş,
  7. Kozaklı
  8. Ürgüp

Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor?

300 bini aşkın nüfusa sahip Nevşehir nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Nevşehir’den tam 3 milletvekili çıkacak.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 600 milletvekilinin Meclis’te yer alacağı oylamada yüzde 7 seçim barajını geçen siyasi parti adayları ile yeterli oy oranını elde eden bağımsız adaylar mecliste yer almaya hak kazanmakta. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan yarışacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti, MHP, BBP ve YRP “Cumhur İttifakı” altında, CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP “Millet İttifakı” altında seçimlere girecek. Peki İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İzmir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İzmir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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