NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SÜLEYMAN ÖZGÜN YÜKSEK DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
2 EMRE ÇALIŞKAN YÜKSEK FİZYOTERAPİST
3 MUSTAFA RAUF YANAR YÜKSEK AVUKAT
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FARUK SARIASLAN YÜKSEK AVUKAT
2 MEHMET DEĞİRMENCİ YÜKSEK EMEKLİ
3 EDA DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETMEN
İYİ PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 RASİM ARI YÜKSEK İŞ ADAMI
2 MESUT ERDOĞAN YÜKSEK AVUKAT
3 AYŞE GÖL MIHCI YÜKSEK MUHASEBECİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FİLİZ KILIÇ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2 MUSTAFA ÇİFTCİ YÜKSEK AVUKAT
3 EMRE AKTAŞ YÜKSEK AVUKAT
YENİDEN REFAH PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ABDULGANİ ALTINIŞIK ORTA ESNAF
2 ERSİN BAŞAR YÜKSEK ESNAF
3 MEHMET DERİN İLK ESNAF
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 RAMAZAN KALKAN YÜKSEK MUHASEBECİ
2 RECEP TÜKEL YÜKSEK KONFEKSİYONCU
3 MEHMET ÇİMEN ORTA TORNACI
MEMLKET PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NECATİ GÜNGÖR ORTA SERBEST
2 MUSTAFA ARSLAN ORTA SERBEST
3 GÜRKAN ÇETİNKAYA ORTA SERBEST
2023 seçimleri Nevşehir seçim sonuçları
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 68,1’ini alırken, Muharrem İnce Nevşehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 21,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.
Nevşehir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Nevşehir oy oranı % 71 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 26,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
Nevşehir’de hangi parti ne kadar oy aldı? Nevşehir’de hangi parti kazandı?
- AK Parti % 53.1
- MHP % 17,9
- CHP % 16,6
- İYİ Parti % 9
- HDP % 1,7
Nevşehir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Nevşehir Belediye başkan adayı Rasim Arı oyların % 51,58’iniü alırken, MHP adayı Filiz Kılıç ise oyların % 34,33’ünü aldı.
Nevşehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 47,72
- MHP % 25,68
- CHP % 14,42
- İYİ Parti % 7,51
- BBP % 2,19
Nevşehir’in ilçeleri hangileri?
Nevşehir’de seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle:
- Merkez,
- Acıgöl,
- Avanos,
- Derinkuyu,
- Gülşehir,
- Hacıbektaş,
- Kozaklı
- Ürgüp
Nevşehir kaç milletvekili çıkarıyor?
300 bini aşkın nüfusa sahip Nevşehir nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Nevşehir’den tam 3 milletvekili çıkacak.