2023 İstanbul seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 11.367.598 seçmenin olduğu İstanbul’da 30.803 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 10.291.304 oyun 10.150.710’u geçerli sayıldı. Yalova’da seçime katılım oranı % 90,5 oldu. Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kazanan 98 milletvekilinin hangi partiye gitti belli oldu. Kurtuluş, Soylu, Kurum, Erbakan seçilen isimlerden oldu. Peki, 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı, Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.