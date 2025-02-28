NİĞDE İMSAKİYESİ 2025: Niğde'de iftar saat kaçta? 1 Mart Niğde sahur ve iftar vakitleri

2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Niğde’de oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre, il genelinde oruç ibadeti belirlenen saatlerde başlayacak ve iftar vaktiyle sona erecek. İşte Niğde için imsak ve iftar saatleri…

Niğde İMSAKİYE 2025: Niğde İMSAK VAKTİ – SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşmış olduğu verilere göre 1 Mart 2025 Niğde imsak vakti yani sahur saati 05.46 olacak. Bu saat itibariyle oruca başlayacak olan kişiler akşam iftar vakti ile beraber oruçlarını açacaklar.

Niğde İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bugün il genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 18.41 iftar yapacaklar. Ramazan ayı 29 gün boyunca devam edecek ve her gün iftar vakitleri ile sahur saatleri güncellenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben kılınacaktır. Niğde için ilk teravih saati 19.56'da kılınacaktır.

2025 Niğde Ramazan İmsakiyesi / Ramazan Takvimi : İftar ve Sahur Vakitleri

Niğde’de Ramazanın ilk 5 Günü İftar ve Sahur Saatleri

Niğde 1. Gün (1 Mart Cumartesi)

Sahur vakti: 05:46

İftar vakti: 18:41

Teravih namazı saati: 19:56

Niğde 2. Gün (2 Mart Pazar)

Sahur vakti: 05:44

İftar vakti: 18:42

Teravih namazı saati: 19:57

Niğde 3. Gün (3 Mart Pazartesi)

Sahur vakti: 05:43

İftar vakti: 18:43

Teravih namazı saati: 19:58

Niğde 4. Gün (4 Mart Salı)

Sahur vakti: 05:42

İftar vakti: 18:44

Teravih namazı saati: 19:59

Niğde 5. Gün (5 Mart Çarşamba)

Sahur vakti: 05:40

İftar vakti: 18:45