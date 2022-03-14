Özgün Nisan ara tatili ne zaman? MEB Okullarda 2 dönem ara tatili hangi tarihlerde olacak?
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Nisan ara tatili ne zaman? MEB Okullarda 2. dönem ara tatili hangi tarihlerde olacak?

15 tatili geride bırakan İlkokul, ortaokul ve lisele öğrencilerin ara tatilin ayın kaçında başlayacağı konusunda araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yıllık talvime göre Nisan ayında ara tatil gerçekleştirilecek. Peki, Nisan ara tatili ayın kaçında başlayacak? 2. dönem ara tatili ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nisan ara tatili ne zaman? MEB Okullarda 2. dönem ara tatili hangi tarihlerde olacak?
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İlk dönem ara tatili ve yarıyıl tatilinin geride kalmasının ardından ikinci dönem ara tatili beklenmeye başlanmıştı. Peki, MEB Nisan ayı ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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