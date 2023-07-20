20 Temmuz Perşembe günü ilan edilen YKS sonuçları kapsamında tercihler merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak. İşte, Orta Doğu Teknik tavan/ taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

2023-YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

ODTÜ taban tavan puanları 2023 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

ODTÜ

ODTÜ, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biridir ve dünya sıralamalarında da üst sıralarda yer almaktadır. ODTÜ, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, hukuk, mimarlık ve sanat alanlarında eğitim vermektedir. ODTÜ, Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden biridir ve giriş puanları oldukça yüksektir. ODTÜ'de eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan öğrencilerle birlikte eğitim görmektedir. ODTÜ'de eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinde iş bulma imkanı bulmaktadır.

YÖK ATLAS tercih robotu

YKS YÖK ATLAS tercih robotu ile öğrenciler Sayısal, Sözel ya da Eşit Ağırlık bölümünden tercihlerini gerçekleştirecek. YÖK tarafından yayınlanan YÖK ATLAS tercih robotu ise tercih yapacak öğrencilere kolaylık sağlıyor.

YÖK ATLAS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.