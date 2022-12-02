ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2022? Aralık ayı 101. dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav tarihi

ÖGG 101. dönem sınav tarihi sorgulaması başladı. ÖGG sınavları yılda 6 kez düzenleniyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenlerin gireceği son sınav Aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, ÖGG 101. dönem sınav tarihi belli oldu mu?

ÖGG 101. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım devam ediyor. Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavlarının sonuncusu aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.

ÖGG 100. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖGG sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.

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ÖGG 100. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖGG ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

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2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

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Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.