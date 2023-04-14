Bayram ikramiyesi emekli ve yasa ile belirlenmiş bazı hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere iki defa ödeniyor ve bu yıl yapılan son zam ile 1100 TL’den 2000 TL’ye yükseldi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjdeler arasında bayram ikramiyesinin kapsamının genişlemesi ve öğrencilere bayram harçlığı verilmesi olduğu konuşulmaya başlandı. Peki, öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

ÖĞRENCİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK TEK AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili aday tanıtım toplantısında gençlere peş peşe müjdeleri sıraladı. Erdoğan, Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız” dedi.

Açıklamasının devamında ise Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ancak öğrencilere bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin yeni bir açıklama gellmedi.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partİ’nin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli kararlar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıkları sürüyor. Duyurulacak üç vaatten birisinin de gençlere bayram ikramiyesi verilmesi olacak. Üniversitelere verilecek bayram ikramiyeleri tıpkı emeklilerde olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.

Bayram harçlığı adı altında üniversite öğrencilerine verilecek desteğin bin lira seviyesinde olması bekleniyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kalması sebebiyle önümüzdeki yapılacak Kabine Toplantısı’nda bu konuyla ilgili alınan karar açıklanabilir. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar eklenecektir.







