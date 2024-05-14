Resmi Gazete’de Öğretmen atamaları için Yeni Mülakat Düzenlemesi Yayınlandı. Peki öğretmen atamaları nasıl olacak? Öğretmen ataması Sözlü sınav başarı puanı kaç, nasıl belirlenir?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek.