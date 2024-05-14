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MEB öğretmen alımı mülakatları nasıl yapılacak? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmen atamaları için yeni mülakat düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Mayıs 2024 Salı günü yayınlanan resmi gazetede öğretmen mülakatlarına dair yeni düzenleme yer aldı. Peki Öğretmen ataması sözlü sınavı mülakat puanı kaç olmalı? Öğretmenlik sözlü mülakat puanı nasıl hesaplanır?

11:09 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen atamasında mülakat nasıl olacak?
Öğretmen atamasında mülakat nasıl olacak?

Resmi Gazete’de Öğretmen atamaları için Yeni Mülakat Düzenlemesi Yayınlandı. Peki öğretmen atamaları nasıl olacak? Öğretmen ataması Sözlü sınav başarı puanı kaç, nasıl belirlenir?

20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek.

Öğretmen atamaları için yeni mülakat düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o yeni düzenleme:

Millî Eğitim Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2-
Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4-
Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

#öğretmen ataması
#MEB
#mülakat puanı
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Öğretmen ataması için ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihi ne zaman? 20 bin öğretmen atamalarında son durum