MEBBİS giriş işlemi yapmak için haberimizi inceleyiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan uygulama çok sayıda önemli içerikleri içinde barındırıyor. Sınav işlemleri, atama kontenjan bilgileri, duyurular, personel işlemleri gibi bünyesinde barındırıyor. Mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile MEBBİS uygulamasına giriş yapılmaktadır. İşte ayrıntılar...