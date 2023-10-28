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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı. Ekim ayında açıklanması beklenen öğretmen atama sayısı merak ediliyor. 2024 yılının atama takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimi...

09:03 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Öğretmen ataması

Öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atama takviminin detaylarının ekim ayının sonuna doğru açıklanacağı bilgisini daha önceki açıklamalarında duyurmuştu. Ekim ayının son günleri yaşanırken binlerce öğretmen atama takviminin açıklanmasını bekliyor. 2024 yılı için atama takvimi ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Öğretmen atamaları olacak mı?

Öğretmen ataması konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:

"Bütçe konunu ile bağlantılı bir durum. Gündeme geldiğinde bize ayrılan kadro belli olacak. Mutlaka atama olacak.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Önümüzdeki yılın mart ayına kadar atama sürecini tamamlamış olacağız yeni döneme ilişkin. Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde değerlendirilmelerimizi yaptık. Sayı ve süreçle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız."

Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.




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