Öğretmen ataması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atama takviminin detaylarının ekim ayının sonuna doğru açıklanacağı bilgisini daha önceki açıklamalarında duyurmuştu. Ekim ayının son günleri yaşanırken binlerce öğretmen atama takviminin açıklanmasını bekliyor. 2024 yılı için atama takvimi ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
Öğretmen atamaları olacak mı?
Öğretmen ataması konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, şöyle konuştu:
"Bütçe konunu ile bağlantılı bir durum. Gündeme geldiğinde bize ayrılan kadro belli olacak. Mutlaka atama olacak.
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Önümüzdeki yılın mart ayına kadar atama sürecini tamamlamış olacağız yeni döneme ilişkin. Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde değerlendirilmelerimizi yaptık. Sayı ve süreçle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız."
Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.