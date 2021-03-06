​Öğretmen atamaları 2021 takvimi açıklandı!

Öğretmen atamaları takvimi 2021 yılı için son dakika açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 20 bin öğretmen ataması için başvuruların tarihleri belli olurken, binlerce öğretmen atama beklediği konuyla ilgili detayları merak ediyor. Öğretmen atamaları ile ilgili 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları 2021 yılı için MEB tarafından açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Peki 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021 nedir? Öğretmen atama başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen atamaları 2021 için duyuru yapıldı. MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi yayımlandı. Takvime göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok öğretmen atamaları yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.