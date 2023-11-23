Öğretmen ataması
2024 öğretmen atama takvimi, öğretmen adayları tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Tekin, kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz." ifadelerinde bulunmuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin yeni açıklamada bulundu.
Bakan Tekin açıklamasında, “Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız” dedi.
Buna göre; Yeni yılda yapılacak öğretmen atamaları bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak.
BAKAN TEKİN'İN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayı başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Bakan Tekin öğretmen atamaları sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti: "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."