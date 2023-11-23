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Öğretmen atamaları için bütçe görüşmeleri bekleniyor! 2024 yılında 100 bin öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Binlerce öğretmen 2023-2024 dönemi için atama bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya dair geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu, yapılan açıklama sonrasında öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 100 bin atama konusu gündeme gelmesi ile kaç öğretmen atanacak sorusu merak kazandı. Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2024 yılı 100 bin atama olacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

09:42 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Öğretmen ataması

Öğretmen ataması

2024 öğretmen atama takvimi, öğretmen adayları tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Tekin, kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz." ifadelerinde bulunmuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin yeni açıklamada bulundu.

Bakan Tekin açıklamasında, “Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız” dedi.

Buna göre; Yeni yılda yapılacak öğretmen atamaları bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak.

BAKAN TEKİN'İN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayı başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Tekin öğretmen atamaları sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti: "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."



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#öğretmen atama takvimi
#24 kasım
44 dakika önce
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