2024 öğretmen atama takvimi, öğretmen adayları tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Tekin, kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz." ifadelerinde bulunmuştu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Bakan Tekin öğretmen atamaları sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti: "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."