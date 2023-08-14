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Müjdeyi Bakan Tekin verdi! Öğretmenlere ikinci tayin hakkı tanınacak

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim öğretmenlerce merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikinci yer değiştirme müjdesi geldi. Öğretmen tayinlerine ilişkin açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını bildirdi. Peki, MEB ikinci il dışı tayinleri ne zaman? Öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

13:18 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Öğretmen il içi il dışı yer değiştirme takvimi

Öğretmen il içi il dışı yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi, öğretmenlerce sorgulanıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları sona ermiş ve sonuçları ilan edilmişti. Peki, MEB ikinci il dışı tayinleri ne zaman? İşte, MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında alınmıştı. Sonuçlar MEB tarafından ilan edildi. Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları,
ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildiğini duyurdu.

İkinci il dışı öğretmen tayinleri ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi. İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Öğretmen iller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, “
mebbis.meb.gov.tr
” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
  1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
  2. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
  3. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
#MEB
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#öğretmen
34 dakika önce
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