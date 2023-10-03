Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından bir televizyon kanalına konuştu. Öğretmen alımında mülakat tartışmalarını değerlendiren Tekin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." dedi.

İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum" diye konuştu.

Öğretmen atamaları mülakatı kameralı mı olacak?

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım" dedi.

Öğretmen mülakatları nasıl olacak?

Bakan Tekin, yeni mülakat sistemi kurulduğunda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı üzerinden hesaplamayı hedeflediklerini de söyledi. Ancak "yüzde 50-50" sistemi için de yasal düzenleme şart.

Tekin, "Yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS için, parlamentodan yasa geçmeli. O süreç değerlendirilecek. Yasal değişiklik olmazsa eğer, mevcut durumda öğretmen istihdam etmek için mülakatı değiştireceğiz. Parlamento kanunu değiştirirse, biz ona göre hareket ederiz" dedi.

Öğretmen adayı ve jüri mülakat günü belli olacak

Edinilen bilgiye göre, mülakata girecek aday kimin önünde mülakata gireceğini bilmeyecek. Aynı şekilde jüri üyeleri de değerlendirmeye alacakları öğretmenlerden mülakat günü haberdar olacak.

Alan bilgisi ölçülecek

Öğretmenlerin alan bilgisini ölçecek olan jüri üyelerinin kimlikleri mülakat gününe kadar saklı tutulacak. Jüri üyeleri, hangi öğretmenleri mülakat edeceklerini mülakat günü açıklanacak listelerde görecek.



