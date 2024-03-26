Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi.
Veli Randevu Sistemi Hayata Geçirildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.
Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.
Dijital Randevu Kaydı Nedir?
Veli randevu sistemi sayesinde okullarda eğitim alan öğrencilerin durumunu görüşmek isteyen veliler istedikleri öğretmenle dijital ortamda görüşme zamanı ayarlayabilecek. Öğretmenlerin sistemde hangi zaman diliminde boş olduğu veli tarafından görüntülenecek. Aynı hizmetten okul müdürlüğü içinde yararlanılabilecek.
E-Devlet Öğretmen- Veli Randevu Sistemi Nasıl Kullanılacak?
Veliler öğrencinin bulunduğu okulun internet sitesine giriş yapıp e-devlet bilgileri ile sisteme geçecek ve buradan randevu kaydı oluşturabilecek. Randevu oluştururken randevu alınacak haftadan önceki Cuma günü öğle saatine kadar sistem açık olacak.
Aynı gün öğleden sonra okul yönetimi öğretmenlere randevu saatini bildirecek. Veli sisteme giriş yaptığında randevu taleplerini aktif veya eski randevularını görüntüleyerek, günü gelmemiş randevusunu istediği anda iptal edebilecek.