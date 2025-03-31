2025 Nisan ara tatili mesleki çalışmalarının iptal edilip edilmediği, öğretmenler ve eğitim camiası tarafından merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Ramazan Bayramı'nın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle seminerlerin çevrim içi (online) olarak yapılması planlanıyordu. Ara tatilin bayrama denk gelmesiyle birlikte MEB takvimde değişikliğe gitti.