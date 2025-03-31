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Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak MEB takvimi duyurdu mu?

Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak MEB takvimi duyurdu mu?

11:1831/03/2025, Pazartesi
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MEB öğretmen seminerleri
MEB öğretmen seminerleri

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alındı. ​​Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı Nisan ayındaki ara tatil döneminde gerçekleştirilmesi planlanan öğretmenlerin mesleki çalışma seminerlerini iptal edilip edilmediği merak konusu olmuştu. MEB tarafından illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Peki öğretmen seminerleri yapılacak mı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

2025 Nisan ara tatili mesleki çalışmalarının iptal edilip edilmediği, öğretmenler ve eğitim camiası tarafından merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Ramazan Bayramı'nın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle seminerlerin çevrim içi (online) olarak yapılması planlanıyordu. Ara tatilin bayrama denk gelmesiyle birlikte MEB takvimde değişikliğe gitti.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ İPTAL Mİ?

Nisan ara tatili, 28 Mart günü başlayan ara tatil 7 Nisan'da son bulacak. Bu süre zarfında planlanan görevli yönetici ve öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla online yapılması kararlaştırılmıştı.

Fakat Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzası ile illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bayram sonrasına denk gelen 2-3-4 Nisan tarihlerinin de idari izin kabul edilmesiyle seminerlerin iptal edildiği bildirildi.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

İptal edilen nisan seminerlerinin ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisinin ilerleyen günlerde uygun tarih aralığı saptanarak yönetici ve öğretmenlerle paylaşılacağı açıklandı.

Online öğretmen seminerlerine katılım Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılıyor. Öğretmen ve yöneticiler platforma, MEBBİS veya e-Devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.

#MEB
#Öğretmen seminerleri
#MEBBİS

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