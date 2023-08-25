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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti. Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki öğretmen Seminerlerin online mı, yüz yüze mi yapılacak?

10:58 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
MEB öğretmen seminer tarihleri

MEB öğretmen seminer tarihleri

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi duyurdu. Yüz binlerce öğretmen şimdi açıklanan resmi tarihleri öğrenmek istiyor. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen Seminerlerin online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB 2023-2024 dönemi seminer tarihleri...

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti. Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Öğretmen Seminerlerin online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Öğretmen seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

ilk ara tatil ne zaman?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

yarıyıl tatiline ne zaman çıkaracak?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

ikinci ara tatilin tarihi ne zaman?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

#MEB
#öğretmen seminerleri
#Öğretmen mesleki çalışmaları
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