Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci yazılı sınavları tamamlandı. Ortaokul 6.sınıf ve lise 9. sınıflar ortak sınavlara girecek. 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak gerçekleşti. Sınavlar her ders için 40 dakika sürecek şekilde yapılarak, öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli sorular yönlendirildi. Peki, birinci dönem ikinci yazılı ortak sınav konuları neler? İşte detaylı bilgiler...