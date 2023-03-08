MEB açıkladı: Zorunlu yer değiştirmeler ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı. 2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen atama var mı?
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ili kapsayan bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve Elazığ'ın da daha sonra afet bölgesi kapsamına alındığı anımsatılan yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi.
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ne kadar ertelendi?
Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." bilgisini verdi.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedir?
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında MEB resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bakanlık tarafından belirlenen hizmet bölgelerinde belirtilen süre ile görev yapmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü , belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında belirtilen sürelerde zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken çalışma yükümlülüklerini ifade eder.