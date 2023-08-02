Okul ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okulların açılış tarihi yeni eğitim öğretim yılı takvimi dahilinde merak ediliyor. 2023 okul açılış tarihi yaz tatilinin keyfini süren milyonlarca öğrencinin takibinde.

2023-2024 okulların açılış tarihi

MEB tarafından duyuruldu.

Okullar ne zaman açılacak?