MEB Eğitim takvimi: 2022 okul tatil tarihleri

Öğrencilerin hafta sonu sevincine ara tatil sevinci de ekleniyor. 2022 yılının 2. ara tatili için geri sayım başladı. Son zillerini 11 Nisan Pazartesi duyacak öğrencilerin işte tatil tarih detayları.
ARA TATİLE GERİ SAYIM BAŞLADI!
- Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.
Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.
Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
- İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB 2021-2022 OKUL TATİL TARİH TAKVİMİ
- Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdekinisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.