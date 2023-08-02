Okula başlama yaşı konusunda karar verirken, çocuğunuzun bireysel gelişimini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını belirlemek için, çocuğunuzla birlikte bir öğretmen veya pedagog ile görüşmeniz faydalı olabilir.

Okula başlama yaşı kaç?

Okula başlama yaşı, Türkiye'de 69 ay olarak belirlenmiştir. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Ancak, çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını belirlemek için, çocuğunuzun fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini göz önünde bulundurmalısınız.

-Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)

-Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

-Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

Okula kayıt zorunlu yaşı kaç?

Ayına yeni girmiş çocuğu okula yazdırmak zorunlu mu? Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. 72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Çocuğun okula hazır olduğu nasıl anlaşılır?

Çocuğunuzun okula hazır olduğu bazı işaretler şunlardır:

Kendi kendine yemek yemesi, giyinmesi ve tuvalet ihtiyacını gidermesi.

Diğer çocuklarla oynaması ve iletişim kurması.

Talimatlara uyması ve dikkatli olması.

Soruları sorması ve öğrenmeye istekli olması.

Eğer çocuğunuzun bu işaretlerden herhangi birini göstermediğini düşünüyorsanız, çocuğunuzun okula başlamasını bir yıl erteleyebilirsiniz. Okul öncesi eğitim, çocuğunuzun okula hazır olmasını ve okulda başarılı olmasını kolaylaştırabilir.

Okula başlama yaşı konusunda karar verirken, çocuğunuzun bireysel gelişimini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını belirlemek için, çocuğunuzla birlikte bir öğretmen veya pedagog ile görüşmeniz faydalı olabilir.

Anaokulu ve ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

Anaokul kayıt işlemleri nasıl, nereden yapılacak?

Kayıt işlemleri, herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul kayıtları için gerekli belgeler hangileri?

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)

İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı



