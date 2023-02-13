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Okullar ne zaman açılacak?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 10 şehir ağır şehirde etkilendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Okullar depremin etkilediği 10 ilde mart ayına kadar kapalı kalırken, 71 ilde gelecek hafta eğitim başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart’a kadar ara verildiğini, 71 ilde ise eğitim öğretimin 20 Şubat itibarıyla başlayacağını ve bir daha uzatılmayacağını bildirdi.
1 Mart’a kadar kapalı olacağı açıklanan iller Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya.
Bakanlığın depremden etkilenen 10 ilde 20 bin 868 binası olduğunu; bunlardan 24’ünün yıkıldığını, 83 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydeden Özer, “Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla görüştük. Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkaracağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim-öğretime 1 Mart’a kadar ara veriyoruz.
1 Mart’a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibarıyla da 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz. Aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır’da ve bazı ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim-öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan ihtiyaç olan yerlerde 10 ilimizde ikili öğretime geçeceğiz. Kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız” diye konuştu.