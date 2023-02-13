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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hangi illerde okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye genelindeki okullarda tatil ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "71 il eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde ise eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız" dedi. Peki deprem olmayan illerde okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılış tarihiyle ilgili yapılan açıklamalar.

13:42 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 10 şehir ağır şehirde etkilendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Okullar depremin etkilediği 10 ilde mart ayına kadar kapalı kalırken, 71 ilde gelecek hafta eğitim başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart’a kadar ara verildiğini, 71 ilde ise eğitim öğretimin 20 Şubat itibarıyla başlayacağını ve bir daha uzatılmayacağını bildirdi.

Hangi illerde okullar 1 Mart'ta açılacak?

1 Mart’a kadar kapalı olacağı açıklanan iller Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya.

Hasarlı okul var mı?

Bakanlığın depremden etkilenen 10 ilde 20 bin 868 binası olduğunu; bunlardan 24’ünün yıkıldığını, 83 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydeden Özer, “Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla görüştük. Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı binaların tüm dökümünü çıkaracağız. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim-öğretime 1 Mart’a kadar ara veriyoruz.

1 Mart’a kadar bu eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız. 1 Mart tarihi itibarıyla da 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vermeyeceğiz. Aynı Covid salgını günlerinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. Bazı illerimizde özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır’da ve bazı ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim-öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer taraftan ihtiyaç olan yerlerde 10 ilimizde ikili öğretime geçeceğiz. Kapasiteyi maksimum ve verimli bir şekilde kullanacağız” diye konuştu.

#meb
#Mahmut Özer
#okul tatil haberleri
39 dakika önce
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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hangi illerde okulların ne zaman açılacağını açıkladı
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