81 ilde okulların durumuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Ara tatil süresinin önce hava koşulları ardından deprem nedeniyle 20 Şubat'a kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada 10 ilde okulların bir süre daha kapalı olacağını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok soru gündeme geldi, en çok merak edilenlerden biri de okulların durumu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya 'da ara tatil süreci uzatılmış oldu.