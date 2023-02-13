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Hangi ilde okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrasında okulların yurt genelinde açılışı ileri bir tarihe alındı. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Merak edenler için "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna MEB'den gelen cevabı derledik.

08:35 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okulların açılışı

Okulların açılışı

81 ilde okulların durumuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Ara tatil süresinin önce hava koşulları ardından deprem nedeniyle 20 Şubat'a kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada 10 ilde okulların bir süre daha kapalı olacağını duyurdu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok soru gündeme geldi, en çok merak edilenlerden biri de okulların durumu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya 'da ara tatil süreci uzatılmış oldu.

71 İLDE İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamaları:

71 lde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.

İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da okullar 20 Şubat'ta açılacak.

ANKARA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara'da okullar 20 Şubat'ta açılacak.

İZMİR'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İzmir'de okullar 20 Şubat'ta açılacak.



#MEB
#okulların açılışı
#deprem bölgesi
#deprem
1 saat önce
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Hangi ilde okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!
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