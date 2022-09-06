Özgün MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi
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MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından zillerin çalmasına sayılı günler kala sorgulanıyor Okullar 17 Haziran'da eğitime ara vererek tatile girdi. 3 aylık yaz tatilin keyfini çıkartan öğrenciler ders başı yapacağı günü iple çekiyor. MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi yayınladı. Buna göre Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uygum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki 2022 2023 ilk ara tatil ve ikinci ara tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak? Ara tatil yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte ayın kaçında?
2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılının belli olmasıyla birlikte okullarda uyum haftasının ne zaman başlayacağı da netlik kazanmış oldu. Peki Okullar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak? Ara tatil yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılacak?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Böyle yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış olacak.

İlk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili yapıcak.

İkinci ara tatil ne zaman ayın kaçında?

17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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