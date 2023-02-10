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Okullar ayın kaçında açılacak? MEB yeni tarihi duyurdu

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki okulların açılması uzar mı?

09:14 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Hangi illerde okullar ne zaman açılacak?

Özer, paylaşımında, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” ifadesine yer verdi.

Okulların tatil süresi neden uzatıldı?

Bakan Özer, canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.

Okulların açılması uzar mı?

Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, “Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 bin 136 öğretmenden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46'sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı. Öte yandan bakanlık, depremin yaşandığı 10 ildeki yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve yatılı bölge okullarında 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti veriyor.



#meb
#okul tatili
#deprem
2 saat önce
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