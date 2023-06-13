Okullar ne zaman açılacak: Yaz tatili ne zaman bitecek?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi açıklandı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ile ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi dönemi 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimini yayınlandı. Buna göre açık lise kayıtları 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak. Peki MEB Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtlar nasıl yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lise sınavları nasıl yapılacak, online mi yüz yüze mi? AÖL kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.