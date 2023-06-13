Yaz tatili ne zaman bitecek?
Yaklaşık 19 milyon öğrenci Cuma günü karne almaya hazırlanıyor. Bu yıl üniversiteye girmek için yarışacak 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 17-18 Haziran'da YKS'ye girecek. Okullarda son ders zili 16 Haziran Cuma günü çalacak. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne almasıyla, yaz tatili başlayacak. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak.
Okullar ne zaman açılacak: Yaz tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2024 Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.