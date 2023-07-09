Yaz tatili ne zaman bitecek?
Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönemde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne aldı. Bu yıl üniversiteye girmek için yarışacak 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 17-18 Haziran'da YKS'ye girdi. Okullarda son ders zili 16 Haziran Cuma günü çaldı. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak.
Okullar ne zaman açılacak: Yaz tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2024 Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.