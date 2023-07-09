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Son dakika haberi: MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı! Okullar ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, şimdiden veli ve öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz tatiline 16 Haziran'da girdi. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? Sömestr tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

11:41 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli yeni dönemde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 Haziran'da karne aldı. Bu yıl üniversiteye girmek için yarışacak 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 17-18 Haziran'da YKS'ye girdi. Okullarda son ders zili 16 Haziran Cuma günü çaldı. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak: Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2024 Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü LGS sınavına girdi. MEB 2023 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. 2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları
2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları

LGS soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayan öğrencilerin takibinde. İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. sınıf öğrencisi bugün LGS sınavında ter döküyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulandı. Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başladı. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürdü. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek. LGS sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı? 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS çıkmış soruları sorgulama ekranı.

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39 dakika önce
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