​Okullar ne zaman kapacak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği, yoğun sınav temposunun ve ödevlerin vermiş olduğu yorgunluğu atmak için yaz tatilini bekleyen öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merakla bekliyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrencilerin merakla beklediği tarih. 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?
- 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.
MEB 2021-2022 tatil takvimi
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.