Okullar ne zaman kapacak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. 2021 eylül ayında başlayan eğitim döneminin ne zaman ara vereceği öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Tatil özlemi çeken ve sınav temposuna ara vermek isteyen çok fazla öğrenci yaz tatili için gün sayıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? İşte haberin detayları...

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