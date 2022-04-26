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Özgün Okullar ne zaman kapacak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi
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Okullar ne zaman kapacak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi

Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. 2021 eylül ayında başlayan eğitim döneminin ne zaman ara vereceği öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Tatil özlemi çeken ve sınav temposuna ara vermek isteyen çok fazla öğrenci yaz tatili için gün sayıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okullar ne zaman kapacak? 2021-2022 okulların kapanma tarihi
​Okullar ne zaman kapacak?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği, yoğun sınav temposunun ve ödevlerin vermiş olduğu yorgunluğu atmak için yaz tatilini bekleyen öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merakla bekliyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrencilerin merakla beklediği tarih. 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?

  • 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

MEB 2021-2022 tatil takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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