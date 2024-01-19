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Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB yaz tatili tarihi

Okullarda birinci dönem bugün sonra erdi. Öğrenciler karnelerini aldılar. Sömestr tatili başlamış oldu. 2. dönem öncesi öğrenciler 15 gün tatil yapacaklar. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB takvimine göre yaz tatili ne zaman olacak? İşte okulların kapanacağı tarih...

13:02 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Okulların kapanış tarihi
Okulların kapanış tarihi

Okulların kapanış ve açılış tarihi, ara tatil sebebiyle öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. İlkokul 1,2,3,4. sınıf, ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için dokuz günlük tatil takvimi belli oldu. İşte 2. dönem bitiş tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak 2024?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024-2025 Okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ BİLGİSİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024



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