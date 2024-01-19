Karnelerin ne zaman verileceği, okullarda 1. dönemin bitmesine kısa bir zaman kala birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, bugün okul var mı, karne günü ders işlenecek mi? 19 Ocak 2024 Cuma günü okul yarım gün mü, tam gün mü? İşte ayrıntılı bilgiler...