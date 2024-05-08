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MEB milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği haberi duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler yaz tatil planlarını yapmaya başladı. Kurban Bayramının da haziran ayına denk geliyor olmasıyla birlikte yaz tatilinin bayramdan önce mi sonra mı olacağı da merak konusu. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2024? İşte Yaz tatil tarihi...

10:30 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:31 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanacak?
Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanacak?

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okulların kapanacağı tarih için gün saymaya başlayan ortaöğretim ve lise öğrencileri, karnelerin ne zaman hangi tarihte alınacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 tatil takvimi sonrasında yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu. Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasına 39 gün kaldı.

Yaz tatili kaç ay olacak, tatil ne zaman bitecek?

14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman açılacak?

MEB’in takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Takdir-teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.



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