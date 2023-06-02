İlk kez yapılan ve saat 10.00'da başlayan izleme ve değerlendirme sınavına, 201 bin öğrenci katılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme, yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermekte kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak" açıklamasında bulundu.