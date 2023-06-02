Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?
3 ay sürecek olan yaz tatili için öğrenciler gün sayıyor. "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu özellikle yaz aylarına girilmesiyle öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili takvimini paylaştı. İşte, MEB okulların kapanış tarihi.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 takvimine göre okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak.
Karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.
2023 VE 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Okullar bu sene 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin olası tarihlerine göre; Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.