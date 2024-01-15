2023-2024 tatil takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, okullarda 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili takvimi belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB okulların kapanış tarihi.
2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.