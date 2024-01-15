2023-2024 tatil takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, okullarda 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili takvimi belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB okulların kapanış tarihi.