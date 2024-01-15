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Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?

Okulların kapanış ve açılış tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 tatil takvimi kapsamında paylaşılmıştı. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşıp kısa bir tatil yapmak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlamasını bekliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak? İşte MEB sömestr tatili ile ikinci ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi.

10:46 - 15/01/2024 Monday
Güncelleme: 10:47 - 15/01/2024 Monday
Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?

2023-2024 tatil takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, okullarda 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili takvimi belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB okulların kapanış tarihi.

2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.

Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? e-OKUL VBS sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? e-OKUL VBS sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama

Milyonlarca öğrenci karne almak için gün sayıyor. 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. MEB tarafından hizmete açılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilecek. Peki, E-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? İlkokul, ortaokul, lise devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık kaç gün olursa takdir-teşekkür belgesi alınmaz? İşte MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı devamsızlık sorgulama.

#MEB
#2022-2023 eğitim ve öğretim yılı
#Milli Eğitim Bakanlığı
#karne günü
#yaz tatili
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