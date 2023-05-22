Yaz tatili ne zaman?
Okulların kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha karne günü tarihine çevrildi. Okulların kapanış ve karnelerin dağıtılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açkılandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özer, yaz tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, “16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık.” dedi.
Deprem bölgesinde telafi eğitim ne zaman başlıyor?
Bakan Özer, “1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek. Deprem bölgesine 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.” diye konuştu.
29 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Bakan Özer, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olacağını söyledi.
Okullar ne zaman açılacak?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.