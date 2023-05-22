|
Özgün

Bakan Özer okulların kapanma tarihini açıkladı

Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" açıklamasını yaptı. Bakan Özer 29 Mayıs Pazartesi günü okulların kapalı olacağını söyledi. Peki deprem bölgesinde telafi eğitim ne zaman başlıyor?

10:57 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaz tatili ne zaman?

Yaz tatili ne zaman?

Okulların kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha karne günü tarihine çevrildi. Okulların kapanış ve karnelerin dağıtılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açkılandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Özer, yaz tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, “16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık.” dedi.

Deprem bölgesinde telafi eğitim ne zaman başlıyor?

Bakan Özer, “1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek. Deprem bölgesine 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.” diye konuştu.

29 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Bakan Özer, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olacağını söyledi.

Okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

#yaz tatili
#meb
#mahmut özer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzun süre televizyon, tablet, bilgisayara maruz kalan çocuklarda obezite riski artırıyor