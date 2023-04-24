Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi.

Ara tatilde öğretmenler, idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi. 81 ilde bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yaptı.

Okullar ne zaman kapancak?

Yaz tatili ne zaman? Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklardan 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesindeki 10 ilde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik açılan 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarından yaklaşık 145 bin öğrenci yararlanıyor.

2023 LGS sınavı ne zaman?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

2023 YKS ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.







